Rússia bombardeia Ucrânia com dezenas de mísseis e admite 'estado de guerra'

Moscou acusa as potências ocidentais de envolvimento direto no conflito devido ao fornecimento de armas a Kiev.

"Estamos em estado de guerra", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista ao jornal pró-Kremlin Argumenty i Fakty, após insistir, nos últimos dois anos, em citar "operação especial" e rejeitar o uso do termo "guerra".

Os bombardeios russos na madrugada de sexta-feira atingiram nove regiões, de Kharkiv a Zaporizhzhia, perto da linha de frente, até Lviv e Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, a centenas de quilômetros da zona de combate.

"Foram mais de 60 Shahed e quase 90 mísseis de diversos tipos durante a noite", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Os ataques foram direcionados contra "centrais de energia elétrica, linhas de alta tensão, uma represa hidrelétrica, residências e até um ônibus", segundo Zelensky.

O ministro da Energia, German Galushchenko, afirmou que o bombardeio noturno foi "o maior ataque contra a indústria energética ucraniana dos últimos tempos".

"Dezenas de instalações elétricas foram danificadas. Cortes urgentes em sete regiões. O sistema elétrico recebe ajuda de emergência de três países", afirmou a operadora ucraniano Ukrenergo.

A situação "mais difícil" afeta as regiões de Kharkiv, no leste, Odessa, no sul, Kirovograd, no centro, e Dnipropetrosvk no centro-leste.