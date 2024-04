Princesa Catherine anuncia que sofre de câncer

A princesa Catherine, esposa de William, príncipe-herdeiro do trono britânico, anunciou, nesta sexta-feira (22), em um vídeo, que padece de um câncer e que iniciou o tratamento de quimioterapia.

Após se submeter a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro, "exames revelaram a presença de um câncer", explicou Kate, sem revelar a natureza da doença. "No momento, estou no início de um tratamento" de quimioterapia, acrescentou a princesa de Gales. O rei Charles III, que ascendeu ao trono em setembro de 2022, também foi diagnosticado com um câncer no início de fevereiro.