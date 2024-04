Partido governista denuncia promotores na Guatemala

Os três promotores, sancionados por corrupção pelos Estados Unidos, "investiram contra as instituições democráticas do país e esses crimes não podem ficar impunes", ressaltou Pérez.

Arévalo venceu com folga as eleições no ano passado, com a promessa de combater a corrupção no país, o que acendeu o alerta entre a classe político-empresarial da Guatemala.

O Semilla foi inabilitado pela Justiça a pedido do Ministério Público, dentro de ações que foram chamadas por Arévalo de tentativa de golpe de Estado para impedir a transição presidencial.