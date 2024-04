ONU denuncia aumento dos discursos anti-imigração em campanhas eleitorais

O aumento dos discursos contra a imigração em um ano no qual quase metade da população celebrará eleições está dividindo nossa sociedade, adverte Amy Pope, diretora da agência de migração das Nações Unidas.

A americana, que no ano passado se tornou a primeira mulher a dirigir a Organização Internacional para as Migrações (OIM), lamentou, em entrevista à AFP esta semana, as declarações contra os migrantes em "campanhas eleitorais em todo o mundo".

Alguns políticos os culpam por todos os males "sejam taxas de criminalidade ou inflação, desemprego ou insegurança". Segundo ela, os migrantes são alvos "fáceis" porque "não votam".