No Haiti, líder de gangues armadas é morto em confronto com a polícia

Um importante líder de gangues no Haiti foi morto em confronto com a polícia na capital Porto Príncipe, na quinta-feira, 21. Segundo a polícia, Ernst Julme - conhecido como Ti Greg - havia escapado da prisão no começo deste mês, na fuga em massa de prisioneiros que marcou o início da mais recente onda de violência no país.

O país caribenho tem vivido semanas de caos desde que grupos armados desafiaram o primeiro-ministro Ariel Henry, com ataques contra delegacias, prisões e outros prédios públicos, até conseguirem sua renúncia. Na semana passada, Henry concordou em renunciar e dar lugar à criação de um conselho presidencial de sete membros, cuja formação foi atrasada por dissensões internas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira, após uma manhã tranquila na capital, o centro da cidade voltou a ser palco de tiroteios à tarde, segundo vários moradores. Forças de segurança e quadrilhas armadas se enfrentaram em torno da sede de uma unidade especial da polícia, depois que criminosos atacaram o edifício.