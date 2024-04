'Nada a anunciar', diz Mbappé ao ser perguntado sobre futuro

Segundo uma fonte próxima do PSG, Mbappé comunicou no início de fevereiro aos dirigentes parisienses que não renovará seu contrato e deixará o clube em junho, sete anos depois de sua chegada. O Real Madrid é o grande favorito para ser seu destino.

"Não anunciei nada até agora porque não tinha nada a anunciar. Sempre disse que no dia que tiver algo a dizer, direi. Nunca me escondi, não tenho medo. Sinto muito por decepcioná-los, não tenho nada a anunciar", explicou Mbappé ao ser perguntado sobre seu futuro no futebol de clubes.

O atacante e capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, não quis se pronunciar sobre seu futuro e confirmar a saída do Paris Saint-Germain ao final da temporada, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), véspera do amistoso contra a Alemanha.

"Estamos no 'sprint' final [da temporada], vivos em todas as competições. A ideia de conseguir uma 'tríplice coroa' [Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões] é muito mais importante do que a questão de saber se vou ficar ou não. Temos jogos importantes porvir, estamos concentrados nisso", afirmou.

Mbappé também foi perguntado sobre seu desejo de participar dos Jogos Olímpicos de Paris este ano e reiterou que esta não decisão não depende dele, mas sim do clube em que estiver no momento.

"Sempre tive o mesmo desejo, disse que os Jogos Olímpicos em Paris são um evento muito especial e que queria participar. Mas também sempre disse que não depende de mim. Minha intenção não mudou, mas a decisão final não corresponde a mim. Estou em um momento da minha vida no qual prefiro dar um passo atrás. Se eu for, viverei um sonho; se não for, terei que aceitar", concluiu.