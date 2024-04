Na Argentina, títulos da dívida avançam em meio a reformas de Milei, que enfrentam desafios

Os detentores de títulos estão confiantes em relação às reformas radicais do presidente da Argentina, Javier Milei, à medida que o presidente argentino, com uma motosserra, encerra os seus primeiros 100 dias. Os títulos de referência para 2030 subiram para 50 centavos de dólar, ante menos de 40 centavos de dólar quando Milei assumiu o cargo em 10 de dezembro.

Os parlamentares argentinos estão menos entusiasmados. O Senado votou contra o amplo Decreto de Necessidade e Urgência de Milei por 42-25 na semana passada. A Câmara dos Deputados provavelmente seguirá o exemplo, anulando o Plano A do presidente para reformar a economia em dificuldades do seu país. Milei retirou um "projeto de lei geral" ainda mais ambicioso da câmara baixa por falta de apoio no mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investidores aplaudem as ações unilaterais de Milei, como a redução dos subsídios aos combustíveis e as transferências do governo central para as 23 províncias da Argentina. Ele cortou pela metade a taxa de câmbio oficial do peso, impulsionando as principais exportações agrícolas e facilitando os fluxos monetários.