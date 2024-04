'Meses muito difíceis': leia a mensagem completa da princesa Catherine

"Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer, pessoalmente, por todas as mensagens de apoio maravilhosas e por sua compreensão enquanto me recuperava da cirurgia.

A cirurgia foi um sucesso. No entanto, exames após a cirurgia revelaram a presença de câncer.

Minha equipe médica me aconselhou, portanto, a fazer uma quimioterapia preventiva, e estou nas fases iniciais desse tratamento.

É claro que foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem da nossa jovem família.

Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento.

Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma apropriada para eles, e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.

Como disse a eles, estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar: em minha mente e no meu corpo e espírito.

Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês.