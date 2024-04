Japão tenta acalmar temores após surto de infecção bacteriana perigosa

O governo japonês tenta acalmar, nesta sexta-feira (22), os temores ligados a um recente surto de infecções graves causadas por uma bactéria.

Entre o início do ano e 13 de março, o Japão registrou 474 casos de síndrome do choque tóxico estreptocócico (STSS), uma forma de infecção grave causada pela bactéria estreptococo do grupo A (GAS), segundo o instituto de doenças infecciosas do Japão.

Para efeito de comparação, 941 casos foram registrados em todo o ano de 2023.