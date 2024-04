Israel confisca 800 hectares de terras na Cisjordânia ocupada

O governo de Israel anunciou nesta sexta-feira o confisco de 800 hectares de terras no Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, no mesmo dia da visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken.

Este é o maior confisco de terras em território palestino desde os acordos de paz de Oslo em 1993, segundo a organização israelense contrária à colonização Paz Agora.