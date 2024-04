Israel anuncia apreensão de 800 hectares de terras na Cisjordânia ocupada

O governo de Israel anunciou nesta sexta-feira (22) a apreensão de 800 hectares de terras no Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, no mesmo dia da visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Esta é a maior apreensão de terras em território palestino desde os acordos de paz de Oslo em 1993, segundo a organização israelense contrária à colonização Paz Agora.

O ministro israelense das Finanças, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, declarou a área em questão, no norte do Vale do Jordão, como "terras do Estado".