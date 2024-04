Estado Islâmico reivindica autoria de ataque que deixou 40 mortos em Moscou

Sala de concertos Crocus City Hall em chamas após o tiroteio em Krasnogorsk, nos arredores de Moscou, em 22 de março de 2024. Homens armados abriram fogo em na sala de concertos no subúrbio de Moscou Crédito: Sergei VEDYASHKIN/Agência de Notícias de Moscou/AFP

O Grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou autoria de ataque a tiros em Moscou, capital da Rússia, que aconteceu nesta sexta-feira, 22. Cerca de cinco homens armados de fuzis e com roupas camufladas invadiram uma casa de shows nos arredores de Moscou, e atiraram contra a multidão. As agências de notícias Tass e RIA Novosti, ligadas ao governo russo, dão informações preliminares de que mais de 40 pessoas morreram e 112 ficaram feridas. Após os tiros, os homens detonaram explosivos que causaram um incêndio que ainda não fora controlado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ataque começou enquanto os músicos ainda estavam no camarim. "Os atiradores abriram fogo na entrada do prédio de forma planejada durante um show com armas automáticas, e então um incêndio começou no prédio", disseram os serviços de emergência.

O Crocus City Hall fica ao lado de um grande shopping center no extremo oeste de Moscou e foi o local do concurso Miss Universo de 2013, que contou com a presença do então magnata Donald Trump. Os bombeiros estão no local e tentam apagar o incêndio. O paradeiro dos atiradores é desconhecido. Nas redes sociais, vídeos não verificados de forma independente mostram três homens armados com fuzis disparando à queima-roupa contra corpos espalhados pelo saguão do local. Outras imagens, também não verificadas, exibem várias pessoas deitadas imóveis em poças de sangue do lado de fora do salão. O Ministério das Relações Exteriores atribuiu a "um atentado terrorista sangrento" a tragédia, que ocorreu em um auditório de Krasnogorsk, um subúrbio no noroeste da capital russa. "Toda a comunidade internacional deve condenar este crime hediondo!", afirmou Maria Zakharova, porta-voz da chancelaria russa, no Telegram.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que o tiroteiofoi uma "terrível tragédia" e decidiu cancelar todos os eventos públicos do fim de semana."Hoje uma terrível tragédia aconteceu em Crocus City”, escreveu em seu canal Telegram. Os serviços de resgate, citados pela agência Interfax, relataram um "grupo de duas a cinco pessoas não identificadas, com uniformes de combate e armas automáticas", que "abriram fogo contra os agentes de segurança na entrada da casa de shows" e antes de "começar a disparar contra o público.

As redes de notícias Baza e Mash, próximas às forças de segurança no Telegram, publicaram vídeos nos quais se veem pelo menos dois homens armados avançando no saguão do complexo. Em outras sequências, há corpos e grupos de pessoas correndo para a saída.Outras imagens mostram espectadores se escondendo atrás das poltronas ou evacuando a sala.



Promessa de retaliação O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente Dmitri Medvedev afirmou que o país irá responder o ataque com "execuções totais de terroristas e repressão de suas famílias" e levantou suspeitas sobre Kiev, que nega envolvimento. "Se ficar provado que se trata de terroristas do regime de Kiev, é impossível lidar com eles e com os seus inspiradores ideológicos de outra forma. Todos eles devem ser encontrados e impiedosamente destruídos", disse Medvedev.