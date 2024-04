Filósofa é aposta de opositora inabilitada para enfrentar Maduro nas urnas

A filósofa e professora universitária Corina Yoris foi designada nesta sexta-feira (22) pela líder opositora María Corina Machado candidata a enfrentar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nas eleições de 28 de julho.

A oposição tem até o próximo dia 25 para inscrever quem irá substituir María Corina Machado, favorita nas pesquisas, mas inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos, o que ela chama de medida ilegal.

"É uma pessoa da minha total confiança, honrada, que vai cumprir esse trâmite com o apoio e a confiança de todos", disse a líder liberal em entrevista coletiva, ao anunciar o nome de Corina Yoris, que integrou a comissão que organizou as primárias opositoras realizadas em 22 de outubro de 2023, nas quais María Corina Machado venceu com folga.