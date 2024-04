Fábrica de Arte, um espaço alternativo que oxigena a cultura cubana

Localizado no bairro de Vedado, o terreno industrial se destaca devido a chaminé no telhado de uma antiga usina de óleo.

"Desde que abrimos, (o espaço) tem sido conduzido por artistas, sempre olhando para a obra e as mensagens", disse à AFP X Alfonso, o fundador e atualmente líder do projeto vanguardista. "Nunca pensamos em outra coisa a não ser apresentar obras interessantes", acrescenta.

Em uma antiga fábrica em Havana, um grupo de artistas inaugurou há dez anos um labirinto de música "techno", com galerias de obras plásticas, fotografias, moda e diversão. Atualmente, a Fábrica de Arte (FAC) oxigena a cultura cubana e funciona como um espaço alternativo mundialmente conhecido.

Em outubro de 2019, a revista americana Times incluiu a Fábrica de Arte em sua lista dos cem melhores lugares para visitar no mundo.

"Aqui você pode ver coisas que nem imagina que poderia encontrar", contou à AFP Olivia Rodríguez, uma artista de 30 anos, enquanto aguardava para ouvir o renomado 'salsero' cubano Issac Delgado. Seu show fez parte das celebrações do 10º aniversário da FAC.

Todas as semanas, de quinta a domingo, centenas de jovens pagam cerca de quatro dólares (R$ 19,92) para assistirem a apresentações de diversos gêneros musicais, espetáculos de dança, peças de teatro, ou, simplesmente, para se perder entre os corredores, repletos de imagens e desenhos, com um mojito na mão.

Com a falta de um museu de arte contemporânea em Havana, a fábrica, juntamente com lugares semelhantes como La Lavandería e Estudio 50, manteve o trabalho dos jovens criadores de Cuba em alta.

"Isto é como um posto de combustível para a alma e é disso que se trata", explicou X Alfonso, um compositor e intérprete, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Folclórico no ano de 2022 pelo disco "Ancestros", com o grupo Síntesis, formado por seus pais.

Fazer um projeto dessa magnitude funcionar todos os fins de semana não tem sido fácil nos últimos anos, quando o incentivo de Obama desapareceu e Cuba começou a enfrentar constantes cortes de energia e escassez de combustível.

Com cerca de 300 trabalhadores, a empresa é uma "união de negócios privados dentro de um local estatal" que se autofinancia, sem patrocinadores, esclarece X Alfonso, orgulhoso de não dever "nada a ninguém".

"O mais importante é isso, que a fábrica seja vista como um ser vivo, que vive em Cuba, com todas as necessidades e todos os problemas que existem. Mas continua vivo e continua tentando viver, sobreviver", acrescenta.

Em outubro passado, a fábrica enfrentou uma ameaça de fechamento pelas autoridades, na tentativa de reduzir o consumo de eletricidade. É "uma das pequenas coisas das milhares que nos aconteceram", garante o líder do projeto.