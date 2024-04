EUA responsabilizam Estado Islâmico por ataque a casa de shows em Moscou

No dia 7 de março, a Embaixada dos EUA em Moscou disse que estava monitorando planos de extremistas para atacar grandes eventos, como shows, e orientou aos cidadãos americanos que evitassem multidões. O alerta estava baseado nesses dados de inteligência, disseram as mesmas fontes, que falaram sob condição de anonimato.

Dados recentes da inteligência americana indicavam que o ISIS-K, braço do Estado Islâmico que atua no Afeganistão, Paquistão e Irã estava ativo na Rússia, disseram fontes do Washington Post .

Além do alerta público no começo do mês, autoridades americanas também falaram com contrapartes russas em particular. Ainda não está claro, contudo, o quanto de informação a mais foi passada, além do alerta dado pela embaixada.

Planos de ataques frustrados na Europa, levaram a avaliações de que o grupo terrorista estaria com suas capacidades reduzidas. Mas autoridades do contraterrorismos americano ouvidas pelo The New York Times, afirmam que o Estado Islâmico tem tentado aumentar os ataques, após um período de relativa calma.

"O ISIS-K tem se concentrado na Rússia nos últimos dois anos", disse o analista de contraterrorismo do Soufan Group, consultora de segurança com sede em Nova York. "O ISIS-K acusa o Kremlin de ter sangue muçulmano em suas mãos, fazendo referência às intervenções de Moscou no Afeganistão, na Chechênia e na Síria"