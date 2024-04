EUA devem apresentar projeto de cessar-fogo em Israel à ONU para pressionar Jerusalém

Os EUA devem levar um projeto de cessar-fogo em Gaza para votação no Conselho de Segurança das Organização das Nações Unidas (ONU), pedindo um cessar-fogo imediato e sustentado na guerra de Israel, disse uma autoridade americana, aumentando a pressão sobre Jerusalém para interromper sua guerra de cinco meses contra o Hamas.

O projeto de resolução está sendo apresentado enquanto o secretário de Estado, Antony Blinken, está na região pressionando por um acordo de cessar-fogo, na esperança de que isso resulte em um aumento na ajuda humanitária a Gaza e na libertação de reféns mantidos pelo Hamas.

O debate no Conselho de Segurança será provavelmente em grande parte simbólico, mas representa a divergência pública mais significativa entre Washington e Israel desde o início da guerra. Mas a redação do rascunho que menciona o reinício das operações em Gaza após uma pausa - o que Israel disse que pretende fazer - poderia levar a um veto da Rússia ou de outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, disseram diplomatas. O projeto também repete a exigência anterior dos EUA de que qualquer cessar-fogo esteja vinculado à libertação de reféns do Hamas, como Israel exigiu.