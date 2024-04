Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals Limited

O diretor executivo da Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, tem o prazer de anunciar que a empresa recebeu a licença do Governo da Tanzânia para a unidade de processamento multimetal para refinar níquel, cobre e cobalto a partir de seu Projeto de Níquel Kabanga, em Kahama, localizado ao lado da antiga mina de ouro Buzwagi da Barrick Gold. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240321699496/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lifezone's CEO, Chris Showalter, receives the Kahama Refinery Licence with a handshake from the Minister of Minerals, Hon. Anthony Mavunde. (Photo: Business Wire)

O Projeto de Níquel Kabanga está localizado no noroeste da Tanzânia e é considerado um dos maiores depósitos ou depósitos de alto grau de sulfeto de níquel não desenvolvido do mundo. A unidade de processamento multimetal de Kahama ("a Refinaria de Kahama") está localizada a aproximadamente 340 quilômetros a sudoeste de Kabanga. A subsidiária da Lifezone, a Tembo Nickel Corporation Ltd. ("Tembo Nickel"), é a entidade operacional para Kabanga e Kahama e 16% da empresa são de propriedade do Governo da Tanzânia. Notavelmente, por meio da aplicação da tecnologia Hydromet da Lifezone, Kabanga e Kahama serão capazes de produzir metais acabados no país, reduzindo potencialmente os custos de capital e operacionais, assim como os custos associados ao transporte de produtos concentrados ou outros produtos intermediários. A plena beneficiação no país contribuirá para a otimização do conteúdo local e, eventualmente, para o desenvolvimento nacional por meio do princípio da partilha equitativa dos benefícios econômicos. Um estudo definitivo de viabilidade para o projeto de níquel Kabanga continua a caminho de ser concluído até o terceiro trimestre de 2024. A tecnologia Hydromet da Lifezone Metals é um método transformacional de recuperação de metais que tem o potencial de substituir a fundição para o refino de metais básicos e preciosos. A fundição pirometalúrgica é um dos maiores contribuintes para as emissões de gases poluentes, gases de efeito estufa e ineficiência energética na produção de produtos metálicos e o uso da tecnologia Hydromet ajudará a liberar níquel, cobre e cobalto de Kabanga, gerando custos mais baixos, emissões mais baixas (em relação à fundição) e metais rastreáveis para baterias de veículos elétricos, e para apoiar a transição energética global.

Showalter declarou: "O nível contínuo de compromisso e apoio que recebemos do Governo da Tanzânia no avanço do nosso Projeto de Níquel Kabanga é exemplar. Com a obtenção de nossa licença de mineração especial de Kabanga, e agora a licença de refinaria de Kahama, temos um caminho claro para oferecer uma solução direta para o metal e possibilitar a produção de níquel, cobre e cobalto na Tanzânia e pelos tanzanianos." Ao falar na cerimônia, o Ministro dos Minerais, Exmo. Anthony Mavunde afirmou (traduzido do suaíli): "A construção de uma refinaria de multimetais será uma solução para as empresas de mineração de metais no país, que são forçadas a exportar concentrados para refinarias no exterior. Eu apelo a todos os mineradores que enfrentam este desafio que trabalhem em estreita colaboração com o governo para assegurar que sejamos bem-sucedidos em garantir que a plena beneficiação no próprio país seja alcançada no setor mineiro por meio do processamento ao nível nacional e da exportação de produtos acabados. [...] O evento de hoje é histórico para o nosso país, à medida que fazemos progresso em relação a se ter uma grande refinaria de multimetais que utilizará tecnologia hidrometalúrgica." Além disso, o Comissário Regional de Shinyanga, Exmo. Anamringi Macha disse (traduzido do suaíli): "O investimento da refinaria multimetais da Tembo Nickel ajudará a mudar a face do distrito de Kahama e da região de Shinyanga, aumentando as oportunidades de emprego formal e informal para os cidadãos, mas é também mais um passo na história da região de Shinyanga, onde o setor de mineração desempenhou um importante papel no desenvolvimento econômico de nossa região" A emissão da licença de refinaria de Kahama segue a publicação formal do Aviso (declaração) da Zona Econômica Especial de 2024, que declarou a área de mineração de Buzwagi, no distrito de Kahama, na região de Shinyanga, uma Zona Econômica Especial. A refinaria de Kahama ficará localizada dentro da Zona Econômica Especial, o que proporcionará certos benefícios fiscais e outros benefícios econômicos para o projeto. Além disso, a refinaria de Kahama se beneficiará do acesso a uma força de trabalho altamente treinada e à infraestrutura legada da mina de ouro de Buzwagi, que inclui acampamentos e edifícios de escritórios existentes, conexões de energia regionais, pista de pouso e conexões rodoviárias e ferroviárias nas proximidades. Este centro industrial pronto para ser utilizado traz benefícios significativos de execução de projetos e de custo de capital, além de transformar o passivo da mina de produção anterior em um ativo de longo prazo. A Lifezone não assumirá quaisquer responsabilidades herdadas em relação ao fechamento da mina de ouro de Buzwagi. Se quiser se inscrever para receber alertas de notícias da Lifezone Metals, registre-se aqui.

Sobre a Lifezone Metals Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Usando uma plataforma escalável fundamentada em nossa Tecnologia Hydromet, oferecemos uma produção de metais com menor consumo de energia, emissões reduzidas e custos menores em comparação com a fundição tradicional. Nosso Projeto de Níquel Kabanga na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, trabalhamos para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um Estudo de Viabilidade Definitivo para o projeto está previsto para ser concluído até o terceiro trimestre de 2024.