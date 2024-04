Câncer de Kate comove turistas em Londres

"Estou completamente em choque, é uma loucura", disse a turista americana Hannah Dickerson, que elogiou a divulgação da verdade sobre o estado de saúde da princesa: "Com o diagnóstico recente do rei Charles III e todos os rumores sobre Catherine, agora sabemos o que aconteceu".

Muitos turistas expressaram que Kate fez bem em tornar pública a doença, após semanas de rumores e especulações nas redes sociais.

Para Hannah Dickerson, "é um grande desafio" para a família real saber como comunicar os problemas de saúde de Catherine: "Acho que entendem que as pessoas estão preocupadas e querem saber o que acontece. É difícil, mas o fazem bem."

Para Hannah, depois das críticas sobre a falta de transparência do casal William e Kate, as pessoas verão "que existe um aspecto humano, que são pessoas como as outras, não apenas figuras reais".