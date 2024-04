Bombardeios russos com dezenas de mísseis e drones deixam dois mortos na Ucrânia

Os ataques foram direcionados contra "centrais de energia elétrica, linhas de alta tensão, uma represa hidrelétrica, residências e até um ônibus", segundo Zelensky.

O presidente ucraniano informou que os bombardeios russos atingiram Kharkiv e sua região, no nordeste do país, Zaporizhzhia, no sul, Sumy, na região norte, Poltava e Dnipro, no centro, Odessa, no sul, Khmelnytsky, Vinnytsia e a região de Frankivsk, no oeste.

A defesa antiaérea derrubou 55 drones Shahed dos 63 lançados e 37 mísseis dos 88, anunciou o Exército.