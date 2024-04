Ataque em sala de concertos perto de Moscou deixa ao menos 40 mortos

Ao menos 40 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em um ataque executado nesta sexta-feira (22) por homens armados em uma sala de concertos perto de Moscou, informaram as forças de segurança russas (FSB).

"O balanço provisório do atentado executado no complexo Crocus City Hall é atualmente de 40 mortos e mais de cem feridos", ressaltaram as FSB, citadas pelas agências de informação russas.