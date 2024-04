Ataque durante show em Moscou reivindicado pelo EI deixa mais de 60 mortos

Mais de 60 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas nesta sexta-feira (22) em um ataque a tiros seguido de um incêndio em uma casa de espetáculos nos arredores de Moscou, atribuído pelas autoridades russas a um "atentado terrorista sangrento" e reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). "Foi estabelecido provisoriamente que mais de 60 pessoas morreram no atentado terrorista. Infelizmente, o número e vítimas pode aumentar", declarou o Comitê de Investigação, citado por agências de notícias russas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um balanço anterior das forças de segurança (FSB) havia informado que ao menos 40 pessoas morreram no ataque ao complexo Crocus City Hall.

Unidades especiais da Guarda Nacional russa (Rosgvardia) estão trabalhando no local do ataque e estão "procurando" pelos autores, acrescentou este órgão no Telegram. A tragédia, classificada como "um atentado terrorista sangrento" pelo Ministério das Relações Exteriores russo, aconteceu dentro de um auditório em Krasnogorsk, subúrbio no noroeste da capital. O presidente Vladimir Putin recebeu neste sábado (noite de sexta em Brasília) relatórios sobre o ataque do FSB, do Comitê de Investigação, da Guarda Nacional e dos ministérios do Interior, Saúde e Situações de Emergência, segundo fontes do Kremlin citadas por agências de notícias russas.

O presidente russo expressou seu desejo de uma rápida recuperação para os feridos no ataque, acrescentaram as agências. O grupo Estado Islâmico, que no passado atacou diversas vezes a Rússia, reivindicou a autoria do ataque, afirmando pelo Telegram que combatentes do grupo "atacaram uma grande concentração [...] nos arredores da capital russa, Moscou". O grupo jihadista acrescentou que, após o ataque, seu comando retornou à sua base em segurança. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, anunciou o cancelamento "de todos os eventos esportivos, culturais" e de caráter público durante o fim de semana. Uma jornalista da AFP viu o edifício da sala de shows em chamas e uma fumaça negra saindo do telhado. Alexei, um produtor musical que estava no camarim no momento do ataque, contou à AFP que "logo antes do início" do ataque, ouviu "rajadas de metralhadoras e o grito horrível de uma mulher. E, depois, muitos gritos".

Segundo um repórter da agência Ria Novosti, pessoas em uniformes táticos invadiram a casa de shows e abriram fogo antes de lançar "uma granada ou uma bomba incendiária, provocando um incêndio". "As pessoas que estavam na sala se jogaram no chão para se proteger dos disparos por 15 ou 20 minutos" e muitos conseguiram "sair rastejando", disse.