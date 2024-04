Amistoso contra Inglaterra é de 'sério risco', diz Dorival

O amistoso contra a Inglaterra neste sábado, em Londres, é de "sério risco" para a Seleção Brasileira, que passará por "dificuldades momentâneas", disse o técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (22). "Entendo que é um jogo com sério risco e teremos que assumi-lo correndo muito mais talvez do que o necessário e buscando compensar algumas possíveis fragilidades que existam na partida com uma entrega maior", afirmou o treinador em entrevista coletiva no estádio de Wembley, onde acontecerá o jogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É o único caminho para que possamos superar qualquer possível situação em função do pouco tempo de trabalho e de um conjunto que talvez não dê a resposta necessária", acrescentou.

Dorival terá uma estreia difícil no comando da Seleção por conta dos desfalques por lesão de vários jogadores importantes, como os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Neymar. "Teremos dificuldades momentâneas, esse início não será fácil, mas a partir do momento em que encontrarmos um caminho eu não tenho dúvidas que essa seleção, com os garotos que aí estão, daqui a dois anos [na Copa do Mundo de 2026] estará mais madura, segura e com um equilíbrio maior". Sem seus principais nomes e vindo de quatro jogos sem vencer, inclusive com três derrotas consecutivas, o Brasil vai enfrenar a Inglaterra no sábado e a Espanha na próxima terça-feira, em Madri, para se preparar para a disputa da Copa América (20 de junho - 14 de julho).