Adidas-Nike: o futebol como uma disputa para marcas esportivas

O anúncio pela Federação Alemã de Futebol (DFB) de um novo contrato com a Nike a partir de 2027, em detrimento de sua parceira histórica Adidas, mostra até que ponto o gigante americano ganha terreno na batalha entre estas duas grandes marcas esportivas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foi a primeira grande operação futebolística da Nike. Nos anos 1990, a empresa americana conhecida por sua forte presença no mundo do basquete com ícones como Michael Jordan, voltou seus olhares para o futebol e, em 1996, assinou um contrato de dez anos com a Seleção Brasileira, aproveitando para atrair o astro Ronaldo.

Um primeiro passo no futebol que foi seguido por uma polêmica, na Copa do Mundo de 1998. Antes da final contra a França, o atacante brasileiro sofreu uma convulsão e rumores apontavam que a marca esportiva o teria forçado a entrar em campo. O Brasil foi derrotado por 3 a 0 e muitos responsabilizaram a Nile.

A Umbro era marca que historicamente vestia a seleção da Inglaterra. Essa empresa nacional, criada em 1924, acompanhou os 'Three Lions' em seu único título mundial, em 1966, em casa. Os resultados da Umbro não convenciam depois da Copa de 2006 e, dois anos depois, a marca foi comprada pela Nike. A empresa americana se tornou então a fornecedora de vários grandes clubes ingleses e da seleção desde 2013. Essa porta de entrada para a Europa lhe permitiu competir frente a frente com a Adidas, então líder no mercado do futebol. Gola branca, listras tricolores e logo da Adidas no centro: a camisa da seleção francesa de 1998 tornou-se uma peça lendária no país após o primeiro título mundial. Em 2008, a Federação Francesa de Futebol (FFF) abriu um prazo de apresentação de ofertas para vestir suas equipes e a Nike participou.

Era a oportunidade ideal para continuar avançando no futebol, depois da compra da Umbro. Com uma proposta de 320 milhões de euros (R$ 817 milhões, na cotação da época) para um contrato de sete anos, a Nike superou a concorrência da Adidas, que fornecia os uniformes da França desde 1972, e passou a vestir os 'Bleus' a partir de 2011. Brasil, Inglaterra e França: a Nike tinha em sua conta três das principais seleções do mundo.