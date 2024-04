Xi Jinping, da China, vai se reunir com CEOs americanos em Pequim na próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, está planejando se encontrar com um grupo de líderes de negócios dos EUA na próxima quarta-feira, 27, após o evento Fórum de Desenvolvimento da China, patrocinado pelo governo.

É esperado que participem da reunião o CEO da Chubb, Evan Greenberg, bem como o presidente do Comitê Nacional de Relações EUA-China, Stephen Orlins, e o presidente do Conselho Empresarial EUA-China, Craig Allen, segundo fontes. A lista de participantes ainda está sendo preenchida e as fontes relataram que Pequim poderia cancelar a reunião com Xi no último minuto.

Executivos dos EUA se dirigem à capital chinesa neste fim de semana para o Fórum de Desenvolvimento da China, um evento anual onde líderes empresariais globais se encontram com os legisladores chineses. A reunião de dois dias está prevista para começar neste domingo. Os tópicos a serem discutidos incluem o crescimento econômico da China, inteligência artificial (IA) e mudanças climáticas, de acordo com um rascunho de agenda visto pelo The Wall Street Journal.