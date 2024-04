Texas e outros estados processam Biden por bloquear novas exportações de GNL

No final de janeiro, o governo Biden anunciou que congelaria a entrega de novas licenças para exportar GNL enquanto estudava como esses envios afetam as mudanças climáticas. "Esta pausa nas novas aprovações de GNL vê a crise climática como o que é: a ameaça existencial de nosso tempo", disse Biden à época.

No entanto, para o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, "o decreto unilateral de Biden ignora os mandatos legais, atrapalha a indústria de petróleo e gás, prejudica a economia do Texas e subverte nossa estrutura constitucional".

"Esta proibição vai afastar bilhões de dólares em investimentos do Texas, criar obstáculos para nossa capacidade de maximizar as receitas para as escolas públicas, obrigar os produtores do Texas a queimarem o excesso de gás natural, ao invés de o colocarem no mercado, e aniquilar empregos críticos", acrescentou Paxton em uma nota nesta quinta-feira.