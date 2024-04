Taiwan detecta 20 aviões de combate chineses em seu território

O Ministério da Defesa de Taiwan informou ter detectado 20 aviões militares chineses ao redor da ilha desde o anoitecer de terça-feira, poucas horas depois de anunciar a presença de outras 32 aeronaves militares.

"No total, 20 aviões da Força Aérea do Exército de Libertação Popular (...) foram detectados a partir das 19h30 [08h30 no horário de Brasília] de hoje", disse o Ministério da Defesa Nacional, que indicou que está monitorando a situação.

