Sem CR7, Portugal vence Suécia em amistoso preparatório para Euro

Sem o astro Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Suécia por 5 a 2 nesta quinta-feira (21), na cidade de Guimarães, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa.

Os portugueses abriram o placar com o atacante Rafael Leão (24'), que acertou belo chute no ângulo. Na sequência, ampliaram com Matheus Nunes (33') e Bruno Fernandes (45').

No segundo tempo, foi a vez de Bruma (57') e de Gonçalo Ramos (61') balançarem as redes da Suécia, que descontou com Viktor Gyokeres (58') e Gustaf Nilsson (90').