Quem será o rival de Maduro? Oposição da Venezuela está encurralada

O período de registro de candidaturas para as eleições de 28 de julho começa nesta quinta-feira (21) e termina na segunda-feira (25). Que opções a oposição possui? Poucas: as autoridades, o sistema e cronograma eleitoral jogam contra.

O Ministério Público a vinculou na quarta-feira a "ações desestabilizadoras", mas sem apresentar acusações contra ela. Sete colaboradores, no entanto, foram detidos e outros sete têm mandado de prisão, incluindo sua principal auxiliar, Magalli Meda, que era mencionada como possível substituta. Machado chamou as ações de "repressão brutal".

A política liberal venceu com folga as primárias opositoras de 22 de outubro de 2023 e as pesquisas apontam que derrotaria Maduro, com 70% das intenções de voto segundo alguns institutos.

"Maduro sabe que não pode enfrentar ninguém que consiga 30% dos votos", explica à AFP o cientista político Luis Salamanca. A maioria das pesquisas dá ao presidente entre 15% e 20% das intenções de voto.

2) Candidato siamês

Depois de uma especie de 'razia' da autoridade eleitoral, a oposição tem apenas duas possibilidades de cédulas partidárias autorizadas: a da MUD, a antiga aliança substituída pela atual Plataforma Unitária (PUD), e a do Um Novo Tempo (UNT), de Manuel Rosales, que enfrentou Hugo Chávez nas eleições presidenciais de 2006, seguiu para o exílio no Peru e atualmente é governador do estado de Zulia (oeste), grande produtor de petróleo.

Isto se traduz em apenas duas candidaturas, que também podem ser rejeitadas e não teriam oportunidade de substituição.

Por este motivo não é tão fácil para Machado designar um candidato de fachada a quem possa tentar transmitir sua elevada intenção de voto, porque esta pessoa também não tem a garantia de registro aprovado, destaca Salamanca.

O registro da aspiração no sistema não se transforma automaticamente em candidatura, antes é necessária a aprovação Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de servir ao chavismo.