Petróleo volta a cair apesar de tom otimista do Fed

Os preços do petróleo caíram novamente nesta quinta-feira (21), apesar do tom otimista do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos. O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 0,19%, para 85,78 dólares. Enquanto isso, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para a mesma entrega perdeu 0,24%, para 81,07 dólares.

O petróleo cru não se beneficiou do discurso moderado do presidente do Fed, Jerome Powell, que na quarta-feira estimou que os recentes aumentos da inflação nos Estados Unidos não alteram a trajetória de queda dos preços. A ideia de que o plano de cortar as taxas de juros este ano continue na agenda do Federal Reserve deveria representar um estímulo para a demanda futura de petróleo. Porém, "as reduções de taxas do Fed podem ser interpretados de duas maneiras", explicou John Kilduff, da Again Capital.