Parlamento do Vietnã aprova renúncia do presidente

O Parlamento do Vietnã aprovou nesta quinta-feira (21) a renúncia do presidente Vo Van Thuong, o mais recente líder do país de governo comunistas a cair em um processo de expurgo de corrupção, informou a imprensa estatal.

O Partido Comunista anunciou na quarta-feira a renúncia de Thuong, que estava há apenas um ano na presidência, e afirmou que ele era culpado de "violações e deficiências" que não foram especificadas.

A saída do ex-presidente, de 53 anos, ocorre em um momento de rara turbulência no Vietnã, um país que valoriza a estabilidade e trata as mudanças políticas com muita cautela.

Mas a tendência mudou com um ataque geral à corrupção, que analistas acreditam ser orquestrado pelo secretário-geral do partido, Nguyen Phu Trong, considerado a figura mais poderosa do país.