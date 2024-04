Papa envia mensagem emocionante a migrantes que atravessam a inóspita selva de Darién

A mensagem do pontífice foi lida durante um ato religioso celebrado em um abrigo para migrantes em Lajas Blancas, na província de Darién, na fronteira com a Colômbia.

"Não tenham medo de olhar nos olhos dos outros, porque vocês não são descartáveis, também fazem parte da família humana e da família dos filhos de Deus", acrescentou o papa em sua mensagem, levada por Campos Salas e pelos bispos da Costa Rica, Colômbia e Panamá.

Um abrigo foi construído em Lajas Blancas, a cerca de 250 quilômetros a leste da capital panamenha, pelo governo do Panamá em conjunto com organizações internacionais, para ajudar os migrantes que atravessam esta selva inóspita com 266 km de extensão e 575 mil hectares.

A floresta se tornou um corredor para milhares de migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.