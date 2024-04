Países da UE pedem 'pausa humanitária imediata' em Gaza

Os países da União Europeia defenderam, nesta quinta-feira (21), uma "pausa humanitária imediata" na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e expressaram estar "horrorizados" com a situação humanitária no território palestino.

Ao final do primeiro dia de uma cúpula em Bruxelas, os líderes do bloco também instaram Israel a "não realizar uma operação terrestre contra Rafah", no extremo sul de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos, em sua maioria deslocados pela guerra, estão amontoados.

Segundo os países da UE, uma operação militar em Rafah "poderia piorar a já catastrófica situação humanitária e impedir a provisão urgente de serviços básicos e assistência humanitária".