Pai de Neymar nega que vá pagar fiança de Daniel Alves

Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, negou, nesta quinta-feira (21), as informações publicadas pela imprensa espanhola de que irá pagar a fiança de Daniel Alves para que o ex-lateral tenha liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação por estupro sejam examinados.

Em janeiro, antes da sentença, Neymar pai admitiu que deu uma ajuda financeira de 150 mil euros (R$ 811 mil, na cotação atual) para custear a defesa do ex-jogador de Barcelona e PSG, um gesto que foi muito criticado.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo", escreveu em uma mensagem em sua conta no Instagram.