Oposição na Índia diz que está sem dinheiro para campanha eleitoral

"Toda a nossa identidade financeira foi apagada", afirmou o líder do Partido Congresso, Rahul Gandhi, descendente da família que dominou a política indiana durante décadas após a independência.

A oposição da Índia afirmou nesta quinta-feira (21) que o governo congelou as suas contas bancárias e deixou-a sem dinheiro para enfrentar o partido no poder, fortemente financiado, na maratona de eleições gerais marcadas para começar em abril.

Várias contas bancárias do partido foram congeladas em fevereiro devido a supostos atrasos nas suas declarações fiscais.

Segundo o Congresso, a sanção do órgão tributário tem motivação política e visa impedi-lo de disputar as eleições contra o Partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi.

"Não temos dinheiro nem para imprimir material publicitário", disse Gandhi.