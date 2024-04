Morre técnico de seleção chilena no escândalo do 'Caso Rojas' no Maracanã

"Lamentamos o falecimento do destacado técnico Orlando Aravena (...), ocorrido nas últimas horas", diz a nota do órgão.

O técnico Orlando Aravena, que comandava a seleção chilena no escândalo do "Caso Rojas" em 1989, no Maracanã, morreu aos 86 anos, informou o Colégio Profissional de Treinadores de Futebol do Chile nesta quinta-feira (21).

Além disso, ele estava à frente da seleção quando aconteceu a maior vergonha do futebol chileno, em um jogo decisivo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990, no Maracanã, no episódio que ficou conhecido como "Caso Rojas".

Em 3 de setembro de 1989, quando o goleiro Roberto Rojas, aproveitando o lançamento de um morteiro em sua área, cortou o próprio supercílio para aparentar que tinha sido atingido pelo artefato e forçar o árbitro a suspender a partida e dar a vitória ao Chile. No momento do incidente, o Brasil vencia por 1 a 0 e estava garantindo sua vaga no Mundial.

No entanto, Rojas confessou meses depois que ele mesmo se cortou com uma lâmina.