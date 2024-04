México apresenta em corte dos EUA argumentos contra lei anti-imigração do Texas

O governo do México apresentou nesta quinta-feira (21) perante um tribunal dos Estados Unidos seus argumentos contra uma polêmica lei do Texas que autoriza as autoridades estaduais a deter e deportar imigrantes sem documentos.

O Ministério das Relações Exteriores mexicano detalhou na rede social X que entregou a um tribunal do 5º circuito de apelações um documento na forma de "amicus curiae", ou seja, em apoio à ação judicial do governo federal de Washington contra a controversa legislação, que está suspensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa "lei pode levar ao assédio, detenção, expulsão e criminalização indevida de pessoas mexicanas por terem 'aparência latina'" e "contraria" a competência para regular a matéria migratória, que é exclusiva do governo federal dos Estados Unidos, acrescentou a chancelaria.