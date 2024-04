Inundações no Uruguai deixam mais de 4.700 deslocados

Mais de 4.700 pessoas tiveram que deixar suas casas no Uruguai pelas inundações em diversos pontos do país causadas por tempestades severas, com rajadas de ventos fortes e chuva incessante, informou a agência uruguaia de gestão de crise nesta quinta-feira (21). "Até o momento, 4.722 pessoas permanecem deslocadas", informou o Sistema Nacional de Emergências (Sinae), que detalhou que 995 foram levadas para centros de acolhimento e 3.727 buscaram refúgio em casas de familiares e amigos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nove dos 19 departamentos do país têm pessoas fora de suas casas após o alerta vermelho por eventos meteorológicos adversos que vigorou até as 05h00 desta quinta-feira (mesmo horário em Brasília) em grande parte do território.

Florida e San José, no centro-sul do país, são os mais atingidos, com 1.995 e 1.298 deslocados, respectivamente. "Florida é o departamento mais complicado", disse o presidente Luis Lacalle Pou ao percorrer as regiões afetadas junto com o diretor nacional de emergências, Santiago Caramés. Na Florida, a persistência de chuvas fez o nível do rio Santa Lucía Chico crescer, alcançando 10,67 metros. Lá também foi suspenso o fornecimento de água potável, já que a planta da estatal OSE ficou fora de serviço.