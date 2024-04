Indígenas e socorristas salvam alpinistas presos no pico mais alto da Colômbia

No entanto, um acidente deixou Bermúdez gravemente ferido e obrigou-os a aguardar por um resgate entre as rochas e geleiras. Eles sobreviveram graças a um par de cobertores e ao trabalho conjunto da Força Aérea, Cruz Vermelha e indígenas arhuacos.

Santiago Aparicio, Julio Bermúdez e outros sete expedicionários partiram na madrugada de 13 de março em direção ao Pico Colón, de 5.775 metros, na Sierra Nevada de Santa Marta, no norte.

Quando eles chegaram no topo, por volta das 09h40, Bermúdez, de 46 anos, o mais velho da dupla, preparou seu parapente para a incomum façanha de voar sobre o território sagrado dos povos indígenas arhuaco, wiwa, kogui e kankuamo - considerados pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade.

"Ele tentou voar pela primeira vez e não conseguiu porque não havia muito vento", depois "uma rajada de vento o levantou e o jogou" contra a montanha, contou o guia.

"Quando o encontrei, estava alerta e consciente", mas "tinha a clavícula quebrada, o rádio e o antebraço quebrados (...), não conseguia respirar direito, falava como uma criança", detalhou Aparicio, com 11 anos de experiência no montanhismo.

Bermúdez não conseguia andar. Seu guia o amarrou a uma corda e o desceu pelo outro lado do pico: um abismo rochoso de cerca de 240 metros que terminava em um pequeno vale - onde, segundo seus cálculos, um helicóptero poderia pousar.

Aparicio tinha um relógio GPS com o qual conseguiu se comunicar com as autoridades e indicar sua posição.

Entretanto, o local era muito alto para um helicóptero pousar e eles precisariam esperar por um resgate terrestre sob temperaturas de até -5°C durante a noite.