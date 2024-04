Governo dos EUA processa Apple por práticas de monopólio em seus iPhones

Porém, esta ação judicial se concentra em outros aspectos do sistema dos iPhones, segundo um documento publicado pelo Departamento de Justiça.

A Apple foi muito criticada nestes últimos anos por obrigar outras empresas a utilizar sua loja de aplicativos e pagar comissões importantes sobre todas as transações.

Se for bem-sucedida, esta ação judicial poder "apresentar um precedente perigoso, dando poder ao governo para incidir fortemente sobre o design da tecnologia que as pessoas utilizam", afirmou o grupo em uma declaração.

"Todas as decisões adotadas pela Apple estabeleceram e reforçaram as defesas que protegem seu monopólio no campo dos smartphones", argumenta o governo, que associou-se a procuradores de vários estados nesta causa.

Com este procedimento, a Apple prejudicou "aos usuários, os desenvolvedores e outras partes que contribuíram para fazer do iPhone o que é hoje", afirma o documento judicial.

