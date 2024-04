Gangues ampliam domínio sobre capital do Haiti, segundo ONU

As facções criminosas estão aumentando seu controle sobre Porto Príncipe, a capital do Haiti, advertiu, nesta quinta-feira (21), a coordenadora especial da ONU no país caribenho, no momento em que as negociações para formar autoridades de transição parecem se aproximar do fim.

"Nos últimos dias, as gangues avançaram para novas áreas da capital", declarou Ulrika Richardson. "Estamos vendo pessoas dos arredores de Porto Príncipe chegando com ferimentos de bala", disse ela em um vídeo gravado no Haiti, no qual acrescentou que "muitas pessoas tiveram que fugir de seus bairros" diante do avanço dos grupos armados.

Segundo a ONU, essas facções, acusadas de abusos como assassinatos, estupros, saques e sequestros, controlavam 80% da capital em 2023.