Filho da vice-presidente do Equador é preso por suposta corrupção

A imprensa do país identificou o detido como Sebastián Barreiro, advogado e um dos filhos de Abad. A prisão ocorreu na cidade de Cuenca, no sul - cidade natal da vice-presidente.

"Na operação, a ordem de prisão contra Francisco Sebastián B. A. foi efetivada por sua suposta participação no fato investigado pela #ProcuradoriaEqu. Nas próximas horas, sua situação jurídica será resolvida", indicou o órgão equatoriano por meio da rede social X (antigo Twitter).

O filho da vice-presidente do Equador, Verónica Abad, foi detido nesta quinta-feira (21) como parte de uma investigação por suposto tráfico de influência, informou a procuradoria.

A unidade de combate à corrupção realiza várias operações de busca em Quito e Cuenca, no âmbito do chamado "caso Nene", a investigação da suposta oferta de tráfico de influência na vice-presidência, de acordo com a procuradoria.

Abad assumiu a vice-presidência em novembro passado, após ser eleita em uma chapa com o presidente, Daniel Noboa.

Abad exerce funções diplomáticas em Israel e está há meses afastada do líder equatoriano.