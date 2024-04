Ex-dirigente independentista catalão será candidato nas eleições regionais de maio

"Decidi me candidatar às próximas eleições para o Parlamento da Catalunha", disse o político em um discurso em Elna, no sul da França. Puigdemont foi presidente regional da Catalunha durante a tentativa fracassada de independência de 2017, e depois disso se exilou na Bélgica.

O independentista Carles Puigdemont anunciou, nesta quinta-feira (21), que será candidato nas eleições regionais da Catalunha, no nordeste da Espanha, de 12 de maio, próximas da provável data de aprovação da lei de anistia que permitiria seu eventual retorno ao país.

Esta será a terceira vez que Puigdemont, do partido Juntos pela Catalunha, concorre nas eleições regionais desde que se refugiou na Bélgica. Contudo, nas ocasiões anteriores, não chegou a tomar posse de sua cadeira porque seria preso ao pisar em território espanhol.

Puigdemont também prometeu voltar à Espanha se houver a chance de ser eleito presidente pelo Parlamento catalão, mas, para isso, seu partido precisaria vencer as eleições, quando é atualmente a terceira força.

"Se houver maioria parlamentar que me proponha ser candidato à investidura, sairei definitivamente do exílio nesse dia para comparecer ao plenário do Parlamento", afirmou.