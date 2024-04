Eutanásia em casal, um último gesto de amor nos Países Baixos

O casal de duas senhoras, em seu último desejo, optou pelo método de "eutanásia dupla", onde ambas iriam partir no momento desejado e em conjunto

Bert Keizer, médico neerlandês de 77 anos, praticou mais de 100 eutanásias, mas esta o comoveu de maneira especial, tratava-se de um casal de mulheres, às quais ajudou a morrer.

Monique, de 74 anos, sofria de demência, e Loes, de 88, de uma doença muscular. Eram dependentes entre si para viver de maneira autônoma e, após 50 anos juntas, não conseguiam imaginar a vida sem a outra.

O médico descreveu "a última cena". "Ambas estavam encostadas, com as mãos dadas, com a intravenosa em um braço e um médico sentado a seu lado", contou Keizer à AFP.