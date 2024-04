EUA avisa Israel que atacar Rafah seria 'erro' e ainda vê possibilidade de trégua em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou, nesta quinta-feira (21), que Israel cometeria "um erro" ao lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e avaliou que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas ainda é "possível". "As brechas estão diminuindo" nas negociações em curso em Doha, disse o diplomata em uma coletiva de imprensa na capital egípcia. "É difícil de conseguir, mas acredito que [um acordo] ainda é possível", destacou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Blinken havia anunciado na quarta-feira que os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU para pedir um "cessar-fogo imediato ligado à libertação dos reféns" mantidos em Gaza por comandos islamistas desde o início da guerra há mais de cinco meses.

O texto, consultado pela AFP, destaca "a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro para proteger os civis de todas as partes e permitir o fornecimento de ajuda humanitária" e a libertação dos reféns israelenses. Até agora, os Estados Unidos vetaram várias resoluções do Conselho de Segurança que pediam um cessar-fogo, considerando que beneficiariam o movimento islamista Hamas, no poder em Gaza, mas agora aumentam a pressão sobre Israel, pedindo-lhe que priorize a proteção dos civis do território palestino. Ainda não foi formalizada uma data para a votação no Conselho de Segurança.

Os países da União Europeia defenderam nesta quinta-feira, em uma cúpula em Bruxelas, uma "pausa humanitária imediata" na guerra e disseram estar "horrorizados" com a situação em Gaza. Também instaram Israel a "não realizar uma operação terrestre contra Rafah". A guerra eclodiu em 7 de outubro com uma incursão de milicianos islamistas que mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Israel afirma que 130 reféns ainda estão cativos em Gaza, dos quais 33 teriam morrido. Em retaliação, o Exército israelense lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza, com o objetivo de "aniquilar" o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, bem como pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Até o momento, esta operação militar deixou 31.988 mortos, a grande maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza, que também relatou 65 mortes por bombardeios israelenses nas últimas 24 horas. Na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, o exército deu continuidade à operação contra o hospital Al Shifa, onde afirmou ter matado "mais de 140" combatentes do Hamas. Centenas de civis continuaram fugindo do complexo hospitalar e de seus arredores em direção à costa do Mediterrâneo.