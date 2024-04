E se Trump não depositar os US$ 500 milhões da multa imposta após condenação por fraude?

O ex-presidente Donald Trump deve depositar na justiça de Nova York cerca de 500 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) em garantia, enquanto são julgados os recursos de apelação da multa imposta por um juiz por fraude financeira em seu império imobiliário.

Caso contrário, o candidato republicano à Casa Branca pode sofrer o embargo de seus bens ou precisar apelar a uma declaração de falência.

Tanto ele quanto seus dois filhos mais velhos, Donald Jr. e Eric, recorreram da sentença, proferida em 16 de fevereiro pelo juiz nova-iorquino Arthur Engoron, que os condenou a pagar US$ 355 milhões de multa (R$ 1,76 bilhão), aos quais se somam juros que passam dos US$ 100 milhões (R$ 497 milhões) no caso do patriarca, e US$ 8 milhões (R$ 40 milhões), acrescidos de juros para os filhos.