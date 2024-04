Daniel Alves não deposita fiança e ficará pelo menos mais uma noite na prisão

A defesa de Daniel, condenado no mês passado a quatro anos e meio de prisão, não conseguiu depositar a quantia antes das 14h (horário local, 10h de Brasília), quando se encerra o prazo diário. O ex-lateral terá que ficar, portanto, pelo menos até esta sexta-feira no presídio de Barcelona em que está detido desde janeiro de 2023.

Para que possa aguardar em liberdade até que sua sentença seja transitada em julgado, foram impostas outras medidas como a retirada de seus dois passaportes, a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal, não sair do território espanhol e a proibição de se aproximar da vítima.

A decisão dos juízes foi anunciada um dia depois do pedido da defesa de Daniel por sua liberdade provisória enquanto os recursos contra a condenação fossem examinados, o que pode demorar meses, e apesar da oposição do Ministério Público e da acusação particular.

A advogada da vítima, Ester García, já anunciou que vai recorrer da decisão.