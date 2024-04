Cuba culpa 'perseguição energética' por interrupções na produção de eletricidade

O presidente explicou que a escassez se deve "à perseguição energética imposta ao nosso país como parte do bloqueio e também porque nem sempre temos os fundos necessários para comprar esses combustíveis".

No último domingo, grupos de até 500 pessoas foram às ruas da ilha de forma pacífica pedindo "comida e eletricidade", em manifestações que foram as maiores registradas no país desde os protestos históricos de 11 de julho de 2021.

"Temos acumulado longos apagões que incomodam muito a população", admitiu o presidente, que também mencionou as "carências de alimentos" devido às "falhas na distribuição oportuna da cesta básica".

Díaz-Canel afirmou que os Estados Unidos pressionam "empresas fornecedoras de combustível", bem como as companhias de navegação e as seguradoras, para que esse produto não chegue à ilha.