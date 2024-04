Corrida contra o relógio para aprovar orçamento nos EUA

Esse texto deve ser aprovado pelas duas casas do Congresso antes da meia-noite de sexta-feira para evitar a interrupção do fluxo de recursos para organismos públicos, entre outros.

Os negociadores da Casa Branca, da Câmara dos Representantes e do Senado apresentaram nas primeiras horas desta quinta um texto com um orçamento de 1,2 trilhão de dólares (5,97 trilhões de reais), que permitiria financiar o governo federal até o final de setembro.

A corrida contra o tempo começou novamente no Congresso dos Estados Unidos para tentar finalizar antes do fim de semana o orçamento federal acordado nesta quinta-feira (21), afastando, assim, a ameaça de uma paralisação dos serviços públicos.

São 1.012 páginas fruto de negociações difíceis, que também contêm muitas medidas diplomáticas.

Por exemplo, o projeto de lei proíbe todo financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA, que esteve no centro de uma controvérsia desde que Israel acusou 12 de seus 30.000 funcionários de estarem envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Cerca de 15 países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam em janeiro o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos em 2023 pela UNRWA. Desde então, vários países retomaram suas doações.