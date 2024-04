Conselho de Segurança da ONU votará na 6ª nova resolução dos EUA sobre cessar-fogo em Gaza

Os Estados Unidos submeterão a votação nesta sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU seu projeto de resolução que enfatiza a necessidade de um "cessar-fogo imediato" em Gaza, anunciou o porta-voz da missão perante a ONU.

"Os Estados Unidos têm trabalhado seriamente com os membros do Conselho há várias semanas em uma resolução que apoiará sem equívocos os esforços diplomáticos destinados a obter um cessar-fogo em Gaza no âmbito de um acordo sobre os reféns", disse Nate Evans em comunicado.