Conselho de Administração do FMI aprova terceira parcela de ajuda à Ucrânia

O Conselho de Administração do FMI aprovou, nesta quinta-feira (21), 880 milhões de dólares (4,4 bilhões de reais) para a Ucrânia, como parte de um pacote de ajuda anunciado em 22 de fevereiro, quase dois anos após o início da invasão russa.

A quantia corresponde à terceira parcela do plano de ajuda de 15,6 bilhões de dólares (78 bilhões de reais) aprovado em março passado.

Uma equipe do FMI conversou com funcionários da Ucrânia no mês passado e analisou as conquistas do país frente às metas definidas há um ano, quando a ajuda foi aprovada no contexto do Mecanismo de Crédito Ampliado (MEDC).